Пронина Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Слесарев Леонид Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Слесарева Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1947

Сын: Слесарев Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.07.1951

Дочь: Агафонова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Слесарев Иван Захарович

Смерть
1979

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