Пронина Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Слесарева Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1947
Сын: Слесарев Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.07.1951
Дочь: Агафонова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Слесарев Иван Захарович
Смерть
1979