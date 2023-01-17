Мальцева Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1877
Сын: Мальцев Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Мальцев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1880
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Мальцев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Онисим Васильевич
Отец ребёнка: Мальцев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Мальцев Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно