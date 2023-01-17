Мальцева Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1877

Сын: Мальцев Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Мальцев Василий Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1880

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Мальцев Василий Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Онисим Васильевич

Отец ребёнка: Мальцев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Мальцев Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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