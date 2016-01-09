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Зябликов Вячеслав Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1941

Дата смерти

09.01.2016

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1941

Отец: Зябликов Андрей Степанович

Мать: Зябликова Лидия Михаиловна

Рождение ребёнка
25.10.1975

Сын: Зябликов Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: Зябликова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зябликов Игорь Вячеславович

Мать ребёнка: Зябликова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зябликова Лидия

Смерть
09.01.2016
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