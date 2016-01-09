Зябликов Вячеслав Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1941
Дата смерти09.01.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1941
Рождение ребёнка
25.10.1975
Сын: Зябликов Андрей Вячеславович
Мать ребёнка: Зябликова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зябликов Игорь Вячеславович
Мать ребёнка: Зябликова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зябликова Лидия
Смерть
09.01.2016