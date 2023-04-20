Фефилова (Рябкова) Валентина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефилова (Рябкова) Валентина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1970

Отец: Рябков Леонид Иванович

Мать: Рябкова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
29.06.1989

Дочь: Малуярова Алена Васильена

Отец ребёнка: Фефилов Василий Федорович

Рождение ребёнка
02.04.1991

Дочь: Фефилова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Фефилов Василий Федорович

Рождение ребёнка
27.02.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фефилов Василий Федорович

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