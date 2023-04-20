Фефилова (Рябкова) Валентина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1970
Отец: Рябков Леонид Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1989
Дочь: Малуярова Алена Васильена
Отец ребёнка: Фефилов Василий Федорович
Рождение ребёнка
02.04.1991
Дочь: Фефилова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Фефилов Василий Федорович
Рождение ребёнка
27.02.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фефилов Василий Федорович