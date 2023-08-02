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Криворучко Василий Сидорович

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Криворучко Сидор

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Криворучко Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Криворучко Фекла Степановна

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Криворучко Константин Васильевич

Мать ребёнка: Криворучко Фекла Степановна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Криворучко Федор Васильевич

Мать ребёнка: Криворучко Фекла Степановна

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Криворучко Федот Васильевич

Мать ребёнка: Криворучко Фекла Степановна

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Криворучко Яков Васильевич

Мать ребёнка: Криворучко Фекла Степановна

Рождение ребёнка
09.01.1881

Сын: Криворучко Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Криворучко Фекла Степановна

Рождение ребёнка
02.08.1883

Дочь: (Криворучко) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Криворучко Фекла Степановна

Рождение ребёнка
02.08.1883

Дочь: (Криворучко) Соломонида Васильевна

Мать ребёнка: Криворучко Фекла Степановна

Смерть
Неизвестно

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