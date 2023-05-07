Дмитриева (Боровкова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Боровкова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Боровков Иван Адрианович

Мать: Боровкова Пелагея Михайловна

Бракосочетание
07.06.1872 ст.

Муж: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.06.1873 ст.

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.10.1879 ст.

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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