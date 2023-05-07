Дмитриева (Боровкова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Бракосочетание
07.06.1872 ст.
Рождение ребёнка
25.06.1873 ст.
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.10.1879 ст.
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно