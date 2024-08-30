Шагарова (Шабашова Григорова) Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1883
Дочь: (Шагарова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Шагаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
09.10.1885
Дочь: Черновисова (Шагарова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Шагаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
05.02.1888
Отец ребёнка: Шагаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
11.07.1890
Сын: Шагаров Владимир Иванович
Отец ребёнка: Шагаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
22.10.1895
Отец ребёнка: Шагаров Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно