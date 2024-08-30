Шагарова (Шабашова Григорова) Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагарова (Шабашова Григорова) Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагаров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
01.07.1883

Дочь: (Шагарова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Шагаров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
09.10.1885

Дочь: Черновисова (Шагарова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Шагаров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
05.02.1888

Сын: Шагаров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шагаров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
11.07.1890

Сын: Шагаров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Шагаров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
22.10.1895

Сын: Шагаров Степан Иванович

Отец ребёнка: Шагаров Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно

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