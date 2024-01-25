Захаров Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.07.2009
Дочь: Захарова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Макарова Марина Юрьевна
Рождение ребёнка
01.11.2011
Дочь: Захарова Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Макарова Марина Юрьевна
Рождение ребёнка
15.09.2021
Сын: Захаров Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Макарова Марина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Марина Юрьевна