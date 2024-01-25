Захаров Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.2009

Дочь: Захарова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Макарова Марина Юрьевна

Рождение ребёнка
01.11.2011

Дочь: Захарова Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Макарова Марина Юрьевна

Рождение ребёнка
15.09.2021

Сын: Захаров Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Макарова Марина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Марина Юрьевна

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