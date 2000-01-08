Полянский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.2000
Сын: Полянский Максим Александрович
Мать ребёнка: Полянская Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
02.02.?
Сын: Полянская Наталья Александровна
Мать ребёнка: Полянская Юлия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно