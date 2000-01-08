Полянский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянский Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.2000

Сын: Полянский Максим Александрович

Мать ребёнка: Полянская Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
02.02.?

Сын: Полянская Наталья Александровна

Мать ребёнка: Полянская Юлия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянская Юлия Владимировна

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