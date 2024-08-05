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Пётр Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Евдоким

Мать: Елена Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Логиновна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Стефан Петрович

Мать ребёнка: Василиса Логиновна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Василиса Логиновна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Василиса Логиновна

Смерть
Неизвестно

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