Пётр Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Евдоким
Мать: Елена Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Логиновна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Стефан Петрович
Мать ребёнка: Василиса Логиновна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Василиса Логиновна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Василиса Логиновна
Смерть
Неизвестно