Шудегова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1913
Сын: Шудегов Василий
Отец ребёнка: Шудегов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Шудегов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шудегов Иосиф
Отец ребёнка: Шудегов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шудегов Александр
Отец ребёнка: Шудегов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Шудегов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шудегов Павел
Смерть
Неизвестно