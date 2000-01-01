Шудегова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шудегова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1913

Сын: Шудегов Василий

Отец ребёнка: Шудегов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Шудегов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шудегов Иосиф

Отец ребёнка: Шудегов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шудегов Александр

Отец ребёнка: Шудегов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Шудегов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шудегов Павел

Смерть
Неизвестно
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