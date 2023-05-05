Сентюрина Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСентюрина Анна Стефановна

Сентюрина Анна Стефановна

Место рождения

Вячково, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.11.1854 ст.

Пол

Женский

Добавил:

DK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вячково, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.09.1882

Сын: Сентюрин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Сентюрин Петр Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1890 ст.

Дочь: Сентюрина Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Сентюрин Петр Иванович

Большие Коркомяки, Коркомякская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1895

Сын: Сентюрин Иван Петрович

Отец ребёнка: Сентюрин Петр Иванович

Рождение ребёнка
04.04.1897

Сын: Сентюрин Василий Петрович

Отец ребёнка: Сентюрин Петр Иванович

Большие Коркомяки, Коркомякская волость, Санкт-Петербургский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.