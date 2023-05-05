Сентюрина Анна Стефановна
Место рождения
Дата рождения24.11.1854 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1854 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1882
Отец ребёнка: Сентюрин Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1890 ст.
Дочь: Сентюрина Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Сентюрин Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1895
Отец ребёнка: Сентюрин Петр Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1897
Сын: Сентюрин Василий Петрович
Отец ребёнка: Сентюрин Петр Иванович