Пахомов Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коляда Марина Александровна

Мать ребёнка: Кондукова Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Кондукова Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондукова Нина Александровна

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