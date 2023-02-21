Nebatali — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nebatali

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Место рождения

İran

Дата рождения

После 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1927

Отец: Nebati Ali (ağa)

Мать: Sultan

İran
Смерть
Неизвестно
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