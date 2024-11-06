Мезрин Матвей Симонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1867
Дата смерти13.01.1948
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1867
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZJ-86YP?i=65&cat=826016
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезрина) Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Мезрина (Камушева) Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезрина) Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Мезрина (Камушева) Анастасия
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: Семакина (Мезрина) Анисья Матвеевна
Мать ребёнка: Мезрина (Камушева) Анастасия
Рождение ребёнка
30.09.1898
Дочь: Мезрина (Мезрина) Вера Матвеевна
Мать ребёнка: Мезрина (Камушева) Анастасия
Смерть
13.01.1948