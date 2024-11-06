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Мезрин Матвей Симонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1867

Дата смерти

13.01.1948

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1867

Отец: Мезрин Симон Федосеевич

Мать: Мезрина Евдокия Григорьевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZJ-86YP?i=65&cat=826016
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезрина) Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Мезрина (Камушева) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина (Камушева) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезрина) Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Мезрина (Камушева) Анастасия

Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: Семакина (Мезрина) Анисья Матвеевна

Мать ребёнка: Мезрина (Камушева) Анастасия

Рождение ребёнка
30.09.1898

Дочь: Мезрина (Мезрина) Вера Матвеевна

Мать ребёнка: Мезрина (Камушева) Анастасия

Смерть
13.01.1948

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