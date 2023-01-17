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Беран Феликс Феликсович

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Место рождения

д. Китин, Пржибранская область Австро-Чехии

Дата рождения

07.08.1890

Дата смерти

21.01.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Китин, Пржибранская область Австро-Чехии
Место жительства
С 1890
д. Китин, Пржибранская область Австро-Чехии
Место жительства
С 1915
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
По 1915
с. Сродульки, Чехия
Место жительства
С 1943
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
21.01.1960
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
По 1960
Галич, город Галич, Костромская область
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