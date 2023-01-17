Беран Феликс Феликсович
Место рожденияд. Китин, Пржибранская область Австро-Чехии
Дата рождения07.08.1890
Дата смерти21.01.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Китин, Пржибранская область Австро-Чехии
Место жительства
С 1890
д. Китин, Пржибранская область Австро-Чехии
Место жительства
С 1915
Место жительства
По 1915
с. Сродульки, Чехия
Место жительства
С 1943
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
21.01.1960
Место жительства
По 1960