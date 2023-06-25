Андреев Вячеслав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.11.2011
Сын: Андреев Никита Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.2014
Сын: Андреев Максим Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности