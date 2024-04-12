Шипова Мелания Ивановна
Место рождения
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Прасковья Макаровна
Отец ребёнка: Щипов Макар Фёдорович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Щипов Макар Фёдорович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Щипов Макар Фёдорович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Щипов Макар Фёдорович
Работа или профессия
Неизвестно