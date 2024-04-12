Шипова Мелания Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипова Мелания Ивановна

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Прасковья Макаровна

Отец ребёнка: Щипов Макар Фёдорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Шипов Ларион Макарович

Отец ребёнка: Щипов Макар Фёдорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Щипов Радион Макарович

Отец ребёнка: Щипов Макар Фёдорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Щипов Антон Макарович

Отец ребёнка: Щипов Макар Фёдорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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