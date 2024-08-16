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Юрков Николай Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Юркова (Рамзайцева) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бажина (Юркова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Юркова (Рамзайцева) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Букина (Юркова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Юркова (Рамзайцева) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова (Рамзайцева) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1946

Дочь: Алабардина (Юркова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Юркова (Рамзайцева) Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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