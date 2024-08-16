Юрков Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новицкая Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Юркова (Рамзайцева) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бажина (Юркова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Юркова (Рамзайцева) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Букина (Юркова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Юркова (Рамзайцева) Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1946
Дочь: Алабардина (Юркова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Юркова (Рамзайцева) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно