Андреева (Федотова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Федотова) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1937

Дата смерти

13.04.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1937

Отец: Федотов Николай Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Алексей Николаевич

Развод
Неизвестно

Муж: Андреев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Алексей Николаевич

Смерть
13.04.2017
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