Андреева (Федотова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1937
Дата смерти13.04.2017
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1937
Отец: Федотов Николай Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Алексей Николаевич
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.2017