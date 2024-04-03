Мишенин Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Мишенина Сегклистикия Гавриловна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Мишенина Сегклистикия Гавриловна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Мишенина Сегклистикия Гавриловна
Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.07.1840
Дочь: Мишенина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Мишенина Сегклистикия Гавриловна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мишенина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Мишенина Сегклистикия Гавриловна
Смерть
Неизвестно