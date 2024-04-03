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Мишенин Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Мишенин Филипп Васильевич

Мать: Мишенина Матрёна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишенина Сегклистикия Гавриловна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Мишенин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мишенина Сегклистикия Гавриловна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мишенин Анофрий Иванович

Мать ребёнка: Мишенина Сегклистикия Гавриловна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Мишенин Даниил Иванович

Мать ребёнка: Мишенина Сегклистикия Гавриловна

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.07.1840

Дочь: Мишенина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Мишенина Сегклистикия Гавриловна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мишенина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Мишенина Сегклистикия Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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