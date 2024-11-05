Соколов (Ахлюев) Анатолий Николаевич
Место рожденияПарфеньево
Дата рождения24.11.1924
Дата смерти10.06.1976
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1924
Отец: Ахлюев Николай Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1948
Сын: Соколов Виталий Анатольевич
Мать ребёнка: Прокофьева Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1951
Сын: Соколов Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Прокофьева Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
23.06.1954
Дочь: Королёва Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Прокофьева Парасковья Ивановна
Смерть
10.06.1976