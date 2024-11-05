Соколов (Ахлюев) Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов (Ахлюев) Анатолий Николаевич

Место рождения

Парфеньево

Дата рождения

24.11.1924

Дата смерти

10.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1924

Отец: Ахлюев Николай Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1948

Сын: Соколов Виталий Анатольевич

Мать ребёнка: Прокофьева Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1951

Сын: Соколов Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Прокофьева Парасковья Ивановна

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Рождение ребёнка
23.06.1954

Дочь: Королёва Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Прокофьева Парасковья Ивановна

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Смерть
10.06.1976

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