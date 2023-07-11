Шинкарева Неонила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинкарева Неонила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Войтов Виктор Никандрович

Мать: Войтова Варвара

Рождение ребёнка
30.03.1912

Сын: Шинкарев Алексей

Отец ребёнка: Шинкарев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шинкарева Дуня

Отец ребёнка: Шинкарев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинкарев Иван

Смерть
Неизвестно
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