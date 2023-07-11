Шинкарева Неонила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Войтов Виктор Никандрович
Мать: Войтова Варвара
Рождение ребёнка
30.03.1912
Сын: Шинкарев Алексей
Отец ребёнка: Шинкарев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шинкарева Дуня
Отец ребёнка: Шинкарев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шинкарев Иван
Смерть
Неизвестно