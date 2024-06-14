Нефёдова (Халева) Наталья 04.08.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нефёдова (Халева) Наталья

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Место рождения

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния

Дата рождения

04.08.1899

Дата смерти

08.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1899

Отец: Халев Павел

Мать: Халева (Ведяпина) Марфа Степановна

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Мария

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Натальевка-2 Умётского района Тамбовской области Россия
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефёдов Николай

Отец ребёнка: Нефёдов Степан

д. Натальевка-2 Умётского района Тамбовской области Россия
Родина предков по отцу
Смерть
08.10.1992
д. Натальевка-2 Умётского района Тамбовской области Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Родина предков по отцу
Похороны
Неизвестно
с. Софьинка Умётского райна Тамбовской области

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