Нефёдова (Халева) Наталья
Место рожденияд. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Дата рождения04.08.1899
Дата смерти08.10.1992
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1899
Отец: Халев Павел
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Мария
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Натальевка-2 Умётского района Тамбовской области Россия
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нефёдов Николай
Отец ребёнка: Нефёдов Степан
д. Натальевка-2 Умётского района Тамбовской области Россия
Родина предков по отцу
Смерть
08.10.1992
д. Натальевка-2 Умётского района Тамбовской области Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Родина предков по отцу
Похороны
Неизвестно
с. Софьинка Умётского райна Тамбовской области