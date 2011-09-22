Фёдоров Дмитрий Павлович
Место рождениямосква, Россия
Дата рождения15.09.1930
Дата смерти22.09.2011
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930
Отец: Фёдоров Павел Захарович
Мать: скрыто настройками приватности
москва, Россия
Рождение ребёнка
09.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Saint Petersburg, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
22.09.2011
Санкт-Петербург, Россия
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург