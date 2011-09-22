Фёдоров Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Дмитрий Павлович

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Место рождения

москва, Россия

Дата рождения

15.09.1930

Дата смерти

22.09.2011

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930

Отец: Фёдоров Павел Захарович

Мать: скрыто настройками приватности

москва, Россия
Рождение ребёнка
09.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Saint Petersburg, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
22.09.2011
Санкт-Петербург, Россия
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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