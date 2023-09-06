Свищева Варвара Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 22.03.1814
Дочь: Свищева (Свищева) Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Свищев Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
05.03.1817
Сын: Свищев Василий Никифорович
Отец ребёнка: Свищев Никифор Яковлевич
Смерть
Неизвестно