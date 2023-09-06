Свищева Варвара Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свищева Варвара Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 или 1793 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свищев Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 22.03.1814

Дочь: Свищева (Свищева) Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Свищев Никифор Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.03.1817

Сын: Свищев Василий Никифорович

Отец ребёнка: Свищев Никифор Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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