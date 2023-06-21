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Kangur Willem
Kangur Willem
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.03.1911
Пол
Мужской
Отец
Kangur Jaak
Мать
Kangur (Kartau) Magdalena Caroline
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1911
Отец:
Kangur Jaak
Мать:
Kangur Magdalena Caroline
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