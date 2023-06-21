Kangur Willem — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kangur Willem

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1911

Пол

Мужской

Отец

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1911

Отец: Kangur Jaak

Мать: Kangur Magdalena Caroline

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