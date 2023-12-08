Нуянзин иван семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуянзин иван семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ап
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.2023

Отец: Нуянзин семен

Мать: Нуянзина ольга валерьевна

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