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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1696
Отец ребёнка: Оглоблин Иосиф Федорович
Рождение ребёнка
1703
Сын: Оглоблин Акинфий Иосифович
Отец ребёнка: Оглоблин Иосиф Федорович
Рождение ребёнка
1710
Сын: Оглоблин (пасынок) Роман Иванович
Отец ребёнка: Оглоблин Иосиф Федорович