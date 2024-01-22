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Бошляков Пётр Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бошлякова (Митькина) Татьяна Ефимовна

Рождение ребёнка
?.01.1892

Дочь: (Бошлякова) Ксения Петровна

Мать ребёнка: Бошлякова (Митькина) Татьяна Ефимовна

Рождение ребёнка
?.04.1893

Дочь: (Бошлякова) Ирина Петровна

Мать ребёнка: Бошлякова (Митькина) Татьяна Ефимовна

Рождение ребёнка
?.11.1894

Дочь: (Бошлякова) Параскева Петровна

Мать ребёнка: Бошлякова (Митькина) Татьяна Ефимовна

Рождение ребёнка
?.07.1899

Дочь: (Бошлякова) Олимпиада Петровна

Мать ребёнка: Бошлякова (Митькина) Татьяна Ефимовна

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