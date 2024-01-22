Бошляков Пётр Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.01.1892
Дочь: (Бошлякова) Ксения Петровна
Мать ребёнка: Бошлякова (Митькина) Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
?.04.1893
Дочь: (Бошлякова) Ирина Петровна
Мать ребёнка: Бошлякова (Митькина) Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
?.11.1894
Дочь: (Бошлякова) Параскева Петровна
Мать ребёнка: Бошлякова (Митькина) Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
?.07.1899
Дочь: (Бошлякова) Олимпиада Петровна
Мать ребёнка: Бошлякова (Митькина) Татьяна Ефимовна