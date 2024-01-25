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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Куртыгин Семен Феоктистович

Отец ребёнка: Куртыгин Феоктист Иванович

Саратовская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Куртыгин Панкрат Феоктистович

Отец ребёнка: Куртыгин Феоктист Иванович

Рязанская область,Данковский район
Рождение ребёнка
1912

Сын: Куртыгин Панкратий Феоктистович

Отец ребёнка: Куртыгин Феоктист Иванович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Куртыгин Василий Феоктистович

Отец ребёнка: Куртыгин Феоктист Иванович

Липецкая Область,Данковский район,с.Гагарино
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