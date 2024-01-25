?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Куртыгин Семен Феоктистович
Отец ребёнка: Куртыгин Феоктист Иванович
Саратовская область
Рождение ребёнка
1908
Сын: Куртыгин Панкрат Феоктистович
Отец ребёнка: Куртыгин Феоктист Иванович
Рязанская область,Данковский район
Рождение ребёнка
1912
Сын: Куртыгин Панкратий Феоктистович
Отец ребёнка: Куртыгин Феоктист Иванович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Куртыгин Василий Феоктистович
Отец ребёнка: Куртыгин Феоктист Иванович
Липецкая Область,Данковский район,с.Гагарино