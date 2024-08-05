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Шрубок Мария Степановна

Место рождения

Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шрубок Филипп Андреев

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Латушко (Шрубок) София Филипповна

Отец ребёнка: Шрубок Филипп Андреев

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Шрубок (Шрубок) Татьяна Филиповна

Отец ребёнка: Шрубок Филипп Андреев

Рождение ребёнка
1889

Сын: Шрубок Филипп Филиппович

Отец ребёнка: Шрубок Филипп Андреев

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Шрубок) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Шрубок Филипп Андреев

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шрубок Василий Филиппович

Отец ребёнка: Шрубок Филипп Андреев

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