Шрубок Мария Степановна
Место рожденияПережирская, Игуменский, Минская, Беларусь
Дата рождения1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Латушко (Шрубок) София Филипповна
Отец ребёнка: Шрубок Филипп Андреев
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Шрубок (Шрубок) Татьяна Филиповна
Отец ребёнка: Шрубок Филипп Андреев
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Шрубок Филипп Андреев
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Шрубок) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Шрубок Филипп Андреев
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шрубок Василий Филиппович
Отец ребёнка: Шрубок Филипп Андреев