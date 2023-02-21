Хасанова Муъминат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанова Муъминат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30

Сын: Нуради

Отец ребёнка: Хасанов Зайпулла Махдиевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Хасанова Назмудин

Отец ребёнка: Хасанов Зайпулла Махдиевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Нурмахмат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1947

Сын: Али

Отец ребёнка: Хасанов Зайпулла Махдиевич

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Хасанова Иравзат Зайпуллаевна

Отец ребёнка: Хасанов Зайпулла Махдиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасанов Зайпулла Махдиевич

Смерть
Неизвестно
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