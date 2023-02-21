Хасанова Муъминат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30
Сын: Нуради
Отец ребёнка: Хасанов Зайпулла Махдиевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Хасанова Назмудин
Отец ребёнка: Хасанов Зайпулла Махдиевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Нурмахмат
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1947
Сын: Али
Отец ребёнка: Хасанов Зайпулла Махдиевич
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Хасанова Иравзат Зайпуллаевна
Отец ребёнка: Хасанов Зайпулла Махдиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно