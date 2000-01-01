Кеняева Евдокия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1843 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дёмина Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Кеняев Емельян Антипов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно