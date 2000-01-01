Кеняева Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кеняева Евдокия Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1843 ст.

Муж: Кеняев Емельян Антипов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дёмина Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Кеняев Емельян Антипов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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