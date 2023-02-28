Евфимия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Ефимова

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Место рождения

Кайрево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Около 1783 г.р.

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Ефим Борисов

Мать: не указана

Кайрево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Иван Корнилов

Отец ребёнка: Корнил Никифоров

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнил Никифоров

Смерть
Неизвестно
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