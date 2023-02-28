Евфимия Ефимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Ефим Борисов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Иван Корнилов
Отец ребёнка: Корнил Никифоров
Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнил Никифоров
Смерть
Неизвестно