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Бочкарев Владимир Александрович
Бочкарев Владимир Александрович
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Место рождения
Ревда
, Ревда, Свердловская область
Дата рождения
08.01.2003
Пол
Мужской
Отец
Бочкарев Александр Сергеевич
1980 г.р.
Мать
Бочкарева (Хватова) Елена Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.2003
Отец:
Бочкарев Александр Сергеевич
Мать:
Бочкарева Елена Александровна
Ревда
, Ревда, Свердловская область
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