Ганиева Таскиря
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганиева Миннэсаимя Муллахмаджановна
Отец ребёнка: Ганиев Муллахмаджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганиев Мазит
Отец ребёнка: Ганиев Муллахмаджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганиев Расим
Отец ребёнка: Ганиев Муллахмаджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганиева Тахиря Муллахмаджановна
Отец ребёнка: Ганиев Муллахмаджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганиев Муллаян Муллахмаджанович
Отец ребёнка: Ганиев Муллахмаджан
Рождение ребёнка
11.01.1928
Дочь: Кутдусова Раиса Муллахметовна
Отец ребёнка: Ганиев Муллахмаджан
Смерть
Неизвестно