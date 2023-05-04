Ганиева Таскиря — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганиева Таскиря

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганиева Миннэсаимя Муллахмаджановна

Отец ребёнка: Ганиев Муллахмаджан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганиев Мазит

Отец ребёнка: Ганиев Муллахмаджан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганиев Расим

Отец ребёнка: Ганиев Муллахмаджан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганиева Тахиря Муллахмаджановна

Отец ребёнка: Ганиев Муллахмаджан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганиев Муллаян Муллахмаджанович

Отец ребёнка: Ганиев Муллахмаджан

Рождение ребёнка
11.01.1928

Дочь: Кутдусова Раиса Муллахметовна

Отец ребёнка: Ганиев Муллахмаджан

Смерть
Неизвестно

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