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Нифанин Савин Дмитриевич

Место рождения

д.Кудрина Гора, Архангельская обл., Россия

Дата рождения

1805

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Нифанин Дмитрий I Горох

Мать: Нифанина Ксения

д.Кудрина Гора, Архангельская обл., Россия
Рождение ребёнка
1825

Сын: Нифанин Степан Савинович

Мать ребёнка: не указана

д.Кудрина Гора
Рождение ребёнка
1848

Сын: Нифанин Иван Савинович

Мать ребёнка: не указана

д.Кудрина Гора, Архангельская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нифанин Данила Савинович

Мать ребёнка: не указана

д.Кудрина Гора
Смерть
1886
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