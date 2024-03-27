Нифанин Савин Дмитриевич
Место рожденияд.Кудрина Гора, Архангельская обл., Россия
Дата рождения1805
Дата смерти1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Нифанин Дмитрий I Горох
Мать: Нифанина Ксения
д.Кудрина Гора, Архангельская обл., Россия
Рождение ребёнка
1825
д.Кудрина Гора
Рождение ребёнка
1848
д.Кудрина Гора, Архангельская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Кудрина Гора
Смерть
1886