Найденков Сергей
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти01.11.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Найденков Павел
Мать: Ксения Минина
Рождение ребёнка
1848
Сын: Найденков Алексей
Мать ребёнка: Найденкова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Найденков Андрей
Мать ребёнка: Найденкова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Найденков Иван
Мать ребёнка: Найденкова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Найденков Стефан
Мать ребёнка: Найденкова Марья Ивановна
Смерть
01.11.1882
Причина смерти: Водяная болезнь