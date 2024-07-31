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Найденков Сергей

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

01.11.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Найденков Павел

Мать: Ксения Минина

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Найденков Алексей

Мать ребёнка: Найденкова Марья Ивановна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Найденков Андрей

Мать ребёнка: Найденкова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Найденков Иван

Мать ребёнка: Найденкова Марья Ивановна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Найденков Стефан

Мать ребёнка: Найденкова Марья Ивановна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
01.11.1882
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: Водяная болезнь

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