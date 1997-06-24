Лебедев Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1942
Дата смерти24.06.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1942
Рождение ребёнка
05.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебедева Людмила Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебедева Людмила Фёдоровна
Смерть
24.06.1997