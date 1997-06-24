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Лебедев Виктор Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1942

Дата смерти

24.06.1997

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1942

Отец: Лебедев Анатолий Михайлович

Мать: Лебедева Полина Яковлевна

Рождение ребёнка
05.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Людмила Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Людмила Фёдоровна

Смерть
24.06.1997
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