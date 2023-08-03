Гладышева Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гладышев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Гладышев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Гладышева) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Гладышев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
30.04.1919
Дочь: Гладышева Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Гладышев Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно