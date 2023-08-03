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Гладышева Мария Дмитриевна

Место рождения

Соловьево

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Гладышев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Гладышев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Гладышева) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Гладышев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
30.04.1919

Дочь: Гладышева Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Гладышев Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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