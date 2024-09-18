Рябов Исидор Исидорович
Место рождениязаимочка Сиковская Кырчанской вотчины УТМ Нолинского уезда
Дата рождения1818
Дата смерти16.04.1870 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Рябов Исидор Тимофеевич
Мать: Рябова Марья Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Перминова (Рябова) Устина Исидоровна
Мать ребёнка: Рябова Матрона Ивановна
Смерть
16.04.1870 ст.
Мокрецово, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика