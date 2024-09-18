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Рябов Исидор Исидорович

Место рождения

заимочка Сиковская Кырчанской вотчины УТМ Нолинского уезда

Дата рождения

1818

Дата смерти

16.04.1870 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Рябов Исидор Тимофеевич

Мать: Рябова Марья Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Перминова (Рябова) Устина Исидоровна

Мать ребёнка: Рябова Матрона Ивановна

Смерть
16.04.1870 ст.
Мокрецово, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

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