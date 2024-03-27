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Халиков Фарит

Место рождения

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР

Дата рождения

Около 1955

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
03.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халикова Раиса Хусаиновна

д.Волостновка, Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
28.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халикова Раиса Хусаиновна

д.Волостновка, БАССР
Смерть
2014
д.Калдарово, РФ, Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Калдарова, РФ, РБ
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