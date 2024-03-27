Халиков Фарит
Место рожденияд.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Дата рожденияОколо 1955
Дата смерти2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халикова Раиса Хусаиновна
д.Волостновка, Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
28.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халикова Раиса Хусаиновна
д.Волостновка, БАССР
Смерть
2014
д.Калдарово, РФ, Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Калдарова, РФ, РБ