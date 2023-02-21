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Батогов Александр Романов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батогов Роман Иванов

Мать: Аграфена Михайлова

Рождение ребёнка
05.03.1904

Сын: Батогов Константин Александров

Мать ребёнка: Батогова Анна Семенова

Эконда, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батогова Анна Семенова

Смерть
Неизвестно
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