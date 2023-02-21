Батогов Александр Романов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батогов Роман Иванов
Мать: Аграфена Михайлова
Рождение ребёнка
05.03.1904
Сын: Батогов Константин Александров
Мать ребёнка: Батогова Анна Семенова
Эконда, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батогова Анна Семенова
Смерть
Неизвестно