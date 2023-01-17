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Малинин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Кашино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Между 02.11.1934 и 08.11.1934

Дата смерти

27.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 02.11.1934 и 08.11.1934

Отец: Малинин Иван

Мать: Малинина Анна Ивановна

Кашино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.05.1957

Дочь: Малинина Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Ваганова Зоя Наумовна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.07.1958

Дочь: Малинина Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ваганова Зоя Наумовна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
09.04.1961

Сын: Малинин Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Ваганова Зоя Наумовна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваганова Зоя Наумовна

Смерть
27.05.1980
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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