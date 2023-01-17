Малинин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 02.11.1934 и 08.11.1934
Дата смерти27.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 02.11.1934 и 08.11.1934
Отец: Малинин Иван
Мать: Малинина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.05.1957
Дочь: Малинина Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Ваганова Зоя Наумовна
Рождение ребёнка
25.07.1958
Дочь: Малинина Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ваганова Зоя Наумовна
Рождение ребёнка
09.04.1961
Сын: Малинин Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Ваганова Зоя Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ваганова Зоя Наумовна
Смерть
27.05.1980