Скворцова (Виноградова) Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Виноградова) Екатерина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Афанасий Петрович

Мать: Виноградова Варвара Ивановна

Бракосочетание
1902

Муж: Скворцов Иван Степанович

Рождение ребёнка
02.12.1911

Дочь: Иванова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Скворцов Иван Степанович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
церковь Вознесения Господня при Адмиралтейских слободах
Смерть
Неизвестно
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