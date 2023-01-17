Скворцова (Виноградова) Екатерина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
02.12.1911
Дочь: Иванова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Скворцов Иван Степанович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
церковь Вознесения Господня при Адмиралтейских слободах
Смерть
Неизвестно