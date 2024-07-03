Жуков Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерофеева (Жукова) Марина Александровна
Мать ребёнка: Жукова (Киселева) Валентина Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Николай Александрович
Мать ребёнка: Жукова (Киселева) Валентина Захаровна
Рождение ребёнка
13.11.1969
Сын: Жуков Альберт Александрович
Мать ребёнка: Жукова (Киселева) Валентина Захаровна
Смерть
Неизвестно