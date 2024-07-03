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Жуков Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерофеева (Жукова) Марина Александровна

Мать ребёнка: Жукова (Киселева) Валентина Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Николай Александрович

Мать ребёнка: Жукова (Киселева) Валентина Захаровна

Рождение ребёнка
13.11.1969

Сын: Жуков Альберт Александрович

Мать ребёнка: Жукова (Киселева) Валентина Захаровна

Смерть
Неизвестно

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