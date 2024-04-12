Матвеев Илья Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
1843
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матвеева Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Матвеева Авдотья Кузьминична
Рождение ребёнка
1847
Сын: Матвеев Никита Ильич
Мать ребёнка: Матвеева Авдотья Кузьминична
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матвеева Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Матвеева Авдотья Кузьминична
Рождение ребёнка
1854
Сын: Матвеев Иван Ильич
Мать ребёнка: Матвеева Авдотья Кузьминична
Смерть
1870
Аксаково, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан