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Матвеев Илья Матвеевич

Место рождения

Большое Аксаково, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1822

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Матвеев Матвей Иванович

Мать: Матвеева Екатерина Васильевна

Большое Аксаково, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1843

Жена: Матвеева Авдотья Кузьминична

Никольское, Уфимский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матвеева Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Матвеева Авдотья Кузьминична

Никольское, Уфимский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Матвеев Никита Ильич

Мать ребёнка: Матвеева Авдотья Кузьминична

Никольское, Уфимский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матвеева Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Матвеева Авдотья Кузьминична

Никольское, Уфимский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Матвеев Иван Ильич

Мать ребёнка: Матвеева Авдотья Кузьминична

Никольское, Уфимский уезд, Уфимская губерния
Смерть
1870
Аксаково, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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