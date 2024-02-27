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Рякимов Рахимкулов Юсип

Место рождения

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Байтимеров Рахимкул

Мать: не указана

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
03.03.1842

Жена: Бякирова Мухиба (Махубия) Убубакир Раимов

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Юсипов Незаметдин

Мать ребёнка: Бякирова Мухиба (Махубия) Убубакир Раимов

Рождение ребёнка
15.08.1847

Дочь: Юсипова Ситдика

Мать ребёнка: Бякирова Мухиба (Махубия) Убубакир Раимов

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Юсипов Лахманхаким

Мать ребёнка: Бякирова Мухиба (Махубия) Убубакир Раимов

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Юсипов Хамидула

Мать ребёнка: Бякирова Мухиба (Махубия) Убубакир Раимов

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.12.1862

Дочь: Юсипова Бибиазиза

Мать ребёнка: Бякирова Мухиба (Махубия) Убубакир Раимов

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1870

Сын: Юсипов Бадреддин

Мать ребёнка: Бякирова Мухиба (Махубия) Убубакир Раимов

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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