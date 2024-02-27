Рякимов Рахимкулов Юсип
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Байтимеров Рахимкул
Мать: не указана
Бракосочетание
03.03.1842
Рождение ребёнка
1843
Сын: Юсипов Незаметдин
Мать ребёнка: Бякирова Мухиба (Махубия) Убубакир Раимов
Рождение ребёнка
15.08.1847
Дочь: Юсипова Ситдика
Мать ребёнка: Бякирова Мухиба (Махубия) Убубакир Раимов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Юсипов Лахманхаким
Мать ребёнка: Бякирова Мухиба (Махубия) Убубакир Раимов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Юсипов Хамидула
Мать ребёнка: Бякирова Мухиба (Махубия) Убубакир Раимов
Рождение ребёнка
12.12.1862
Дочь: Юсипова Бибиазиза
Мать ребёнка: Бякирова Мухиба (Махубия) Убубакир Раимов
Рождение ребёнка
01.01.1870
Сын: Юсипов Бадреддин
Мать ребёнка: Бякирова Мухиба (Махубия) Убубакир Раимов
Смерть
Неизвестно