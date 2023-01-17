Новокшонова (Чернышова) Матрёна Александровна
Место рождения
Дата рождения09.04.1915
Дата смерти24.03.1985
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1915
Отец: Чернышов Александр
Мать: Чернышова Федосья
Рождение ребёнка
11.11.1936
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Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
Около 17.01.1940
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
11.10.1947
Рождение ребёнка
01.03.1949
Сын: Новокшонов Леонид Романович
Отец ребёнка: Новокшонов Роман Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 09.10.1950
Рождение ребёнка
26.10.1952
Рождение ребёнка
31.12.1953
Дочь: Паскал Евгения Романовна
Отец ребёнка: Новокшонов Роман Яковлевич
Рождение ребёнка
26.06.1955
Рождение ребёнка
15.07.1957
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1985
Пиляндыш, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Рак