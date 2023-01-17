Новокшонова (Чернышова) Матрёна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовокшонова (Чернышова) Матрёна Александровна

Новокшонова (Чернышова) Матрёна Александровна

avatar

Место рождения

Савиново, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

09.04.1915

Дата смерти

24.03.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1915

Отец: Чернышов Александр

Мать: Чернышова Федосья

Савиново, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новокшонов Роман Яковлевич

Травянистое, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новокшонов Роман Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 17.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новокшонов Роман Яковлевич

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новокшонов Роман Яковлевич

Рождение ребёнка
11.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новокшонов Роман Яковлевич

Рождение ребёнка
01.03.1949

Сын: Новокшонов Леонид Романович

Отец ребёнка: Новокшонов Роман Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 09.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новокшонов Роман Яковлевич

Рождение ребёнка
26.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новокшонов Роман Яковлевич

Рождение ребёнка
31.12.1953

Дочь: Паскал Евгения Романовна

Отец ребёнка: Новокшонов Роман Яковлевич

Рождение ребёнка
26.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новокшонов Роман Яковлевич

Рождение ребёнка
15.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новокшонов Роман Яковлевич

Травянистое, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новокшонов Роман Яковлевич

Смерть
24.03.1985
Пиляндыш, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Рак
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close